Газ для авто стрімко дорожчає – названі причини

Ряд мереж АЗС в Україні 18-19 жовтня збільшили ціну на автогаз на 10-30 копійок за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 18-19 жовтня збільшили ціни на зріджений газ, який використовується як автомобільне паливо, на 10-30 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на 20 копійок за літр автогаз подорожчав на АЗС ОККО, до 16,79 грн. У мережі АЗС WOG газ зріс у ціні на 10 копійок за літр, до 16,58 грн. На заправках Glusco газ подорожчав на 14 копійок за літр, до 16,09 грн.

Крім того, на АЗК AMIC в Києві LPG подорожчав на 6 копійок за літр, до 16,25 грн.

На столичних заправках KLO ціни на зріджений газ зросли на 10 копійок за літр, до 16,49 грн. Крім національних операторів, вартість автогазу підвищували й регіональні гравці: «Автотранс», «Олас», «Катрал Південь», ZOG та ін.

Таким чином, станом на 19 жовтня середня вартість зрідженого газу в Україні досягла чергового річного максимуму – 16,02 грн за літр, і наблизилася до історичних значень.

Зазначається, що причинами росту вартості зрідженого газу на заправках є зростання міжнародних котирувань, а також дефіцит з імпортними поставками. Однією з причин дефіциту є збої в роботі «Укрзалізниці». Зокрема, через відсутність тяги, в очікуванні доставки на газонаповнювальні станції простоюють понад 300 цистерн з LPG.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі шляхи розв'язання цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.