Юрист вказав на прогалину в законодавстві щодо відеофіксації порушень ПДР

Мобільний телефон, згідно з українським законодавством, не може бути доказом порушення правил дорожнього руху.

Зйомка порушень ПДР, зокрема, правил паркування, на мобільний телефон — не є доказом для суду або поліції.

Про це заявив автоюрист Денис Конюшко, передає «Обозреватель». На його думку, подібне свідчення можуть легко оскаржити, адже мобільний телефон — це не сертифікований засіб фото- й відеофіксації.

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"Якщо я зніму правопорушення на свій мобільний телефон, то потім адвокат особи, яка притягається до відповідальності, напише заяву в суд про скасування зазначеного протоколу, оскільки мій телефон не є сертифікованим", — пояснив Конюшко.

Утім, юрист обнадіяв: мало хто намагатиметься оскаржити подібні протоколи. Крім того, рано чи пізно, але відповідна судова практика з цього приводу в Україні все-таки буде розроблена, вважає він.

"Проте, знову ж таки, у нас якось приймають законні й підзаконні акти тільки в одному руслі. Ніхто не думає, що буде, якщо повернути трошки вліво або вправо. Ось є у нас завдання — прийняти штрафи за парковку, то ми й приймаємо" , — підсумував Конюшко.