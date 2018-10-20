З початку року іноземні кораблі почали менше заходити у порти окупованого Криму – МінТОТ
Від початку поточного року кількість заходів суден іноземних держав до портів окупованого Росією Криму зменшилась.
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Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. «За період з 1 серпня 2017 року до 30 вересня 2018 року у портах та портових акваторіях окупованого Криму зафіксовано 1207 заходів вантажних суден та танкерів», – повідомили у міністерстві і додали, що йдеться про ті судна, які оснащені автоматичною системою ідентифікації.
Згідно з повідомленням, найбільше суден увійшло в морські порти окупованих Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії та Ялти під прапором Росії (98). Вони туди заходили понад тисячу разів.
Серед країн, чиї судна входять в закриті, за українським законодавством, морські порти є Палау, Того, Сьєрра-Леоне, Коморські Острови, Молдова, Танзанія, Панама, Мальта, Судану, острови – Кука і Піткерн, Сент-Кітс і Невіс, а також Туреччини.
За законодавством України, морські порти, розташовані в окупованому Росією Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) є закритими для судноплавства.