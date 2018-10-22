Гройсман назвав кількість відремонтованих доріг за три роки

За словами прем'єр-міністра, за останні три роки в Україні відремонтовано та побудовано 6500 км доріг.

Протягом останніх трьох років в Україні відремонтовано і побудовано 6,5 тис.км доріг, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter."Я не раз говорив, що ми зробимо в Україні хороші дороги. За останні три роки відремонтовано і побудовано близько 6,5 тис. км доріг, 2016 - 900 км, 2017 - 2100 км, 2018 - близько 3500 км.

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Як повідомляв УНІАН, українська автодорожня галузь у 2018 році отримає близько 47 млрд грн за рахунок гарантованого державного фінансування і додаткових джерел. Фінансування дорожнього будівництва в Україні у 2017 році становило близько 20 млрд грн.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що у 2018 році в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення в разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн.

З 1 січня 2018 року «Укравтодор» відповідає лише за 50 тис. км автодоріг країни, решта 120 тис. км перебувають в управлінні місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2019 рік 56 млрд грн на будівництво доріг. Зокрема, на дороги місцевого значення планується направити 17,7 млрд грн, 2,5 млрд грн буде направлено на посилення безпеки на дорогах.