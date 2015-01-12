«Укрзалізниця» за рік ввела 5 нових маршрутів швидкісних поїздів "Інтерсіті+"

«За 7 місяців минулого року, з червня по грудень, ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» ввела швидкісний рух на п'ятьох нових напрямках. На сьогоднішній день скористатися комфортними швидкісними поїздами «Інтерсіті+» можуть жителі 11 міст України», - йдеться у прес-релізі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, в даний час швидкісна компанія експлуатує 12 пар швидкісних електропоїздів категорії «Інтерсіті+».

Згідно з повідомленням, за вказаний період було впроваджено швидкісний рух за такими напрямами: з 1 червня - Дарниця - Київ - Львів - Трускавець (другий поїзд на львівському напрямку); з 1 липня - Дарниця - Київ - Одеса. «Це перший денний швидкісний потяг, що з'єднує столицю України з Чорноморським узбережжям», - наголошується в повідомленні.

Крім того, з 22 серпня швидкісний поїзд почав курсувати за маршрутом Дарниця - Київ - Тернопіль (цим поїздом можна швидше доїхати зі столиці до трьох обласних центрів: Вінниці, Хмельницького та Тернополя); 28 листопада - Київ - Дніпропетровськ - Красноармійськ, а з 12 грудня - Київ - Кривий Ріг.

За даними прес-служби, в липні минулого року з метою забезпечення залізничного сполучення Донбасу зі столицею України УЖСК відновила рух поїздів «Інтерсіті+» за маршрутом Київ - Константинівка, а також продовжила маршрут поїзда Київ - Дніпропетровськ до Красноармійська, а в серпні призначила другу пару поїздів цієї категорії сполученням Київ - Запоріжжя.

Читайте також«Укрзалізниця» у грудні збільшила перевезення пасажирів у швидкісних поїздах на 38%Як повідомляв УНІАН, із моменту впровадження швидкісного залізничного руху в Україні в травні 2012 року і станом на середину грудня 2014 року швидкісними електропоїздами категорії «Інтерсіті+» скористалися близько 4 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Із травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.