Верховний суд скасував рішення, за яким митниця штрафувала власників транзитних "євроблях"

Згідно з рішенням суду, користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу.

Верховний суд рішенням від 1 жовтня визнав незаконним рішення щодо стягнення митницею штрафу з власників "євроблях", ввезених в режимі транзиту для власних потреб.

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Про це йдеться в повідомленні оприлюдненому на сторінці суду у Facebook.

Згідно з інформацією, користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України.

"Такого висновку дійшов Верховний Суд, розглянувши в касаційному порядку позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою позивача визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених ч. 2 ст. 469 МК України, та накладено на нього штраф у розмірі 8500 грн", - йдеться у дописі.

Так, суть спору полягає в тому, що позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії та не знятого там з реєстрації, у лютому 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України на підставі митної декларації з метою транзиту. Під час судових засідань сам позивач визнав, що ввіз зазначений транспортний засіб для тривалого використання на території України, а режим «транзит» заявив, щоб уникнути необхідності митного оформлення автомобіля та сплати відповідних платежів.

У суді також зауважили, що у першій інстанції позивач виграв спір у митниці, однак програв в апеляційній інстанції, та звернувся до Верховного суду із касаційною скаргою.

"Позивач не погодився з таким рішенням і оскаржив його в касаційному порядку, пославшись на рішення Конституційного суду України № 1-рп/2015, в якому зазначено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 МК України", - йдеться в повідомленні

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав, що касаційна скарга позивача підлягає задоволенню.

Як вбачається з оскаржуваної постанови про стягнення штрафу, підставою для її прийняття стало те, що позивач у строки, визначені ст. 95 МК України (для автотранспорту – 10 діб, у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб) не вивіз автомобіль, а натомість продовжує ним користуватись, як транспортним засобом, митне оформлення якого не закінчено, без дозволу митниці.

Разом з тим, Верховний Суд, враховуючи висновок Конституційного Суду України, зазначив, що в ч. 2 ст. 469 МК України чітко визначені дії, бездіяльність та умови, які кваліфікуються як правопорушення щодо товарів, митне оформлення яких не закінчено або які перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем чи поміщені в режим митного складу, проте такий митний режим, як тимчасове ввезення, не зазначений у вказаних положеннях Кодексу.

"За таких обставин колегія суддів Касаційного адміністративного суду вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції про скасування оскаржуваної постанови, оскільки в діях позивача відсутній склад порушення митних правил, передбачений ч. 2 ст. 469 МК України", - сказано у рішенні Верховного суду.