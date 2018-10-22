Ціна автогазу в Україні побила історичний рекорд

Станом на 22 жовтня, середня вартість зрідженого газу в Україні підвищилася до 16,13 грн/л, досягнувши абсолютного цінового максимуму.

Вартість зрідженого газу на вітчизняних АЗС в період з 19 по 22 жовтня знову зросла на 10-50 копійок за літр і оновила історичні максимуми.

Читайте такожНа АЗС продовжує дешевшати бензин

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, за вихідні вартість зрідженого газу зростала практично у всіх учасників ринку. На 20 копійок за літр автогаз подорожчав на АЗС WOG і Shell, до 16,78 і 16,39 грн відповідно. На заправках «БРСМ-Нафта» газ подорожчав на 20 копійок за літр, до 16,29 грн.

У мережі АЗС SOCAR і Glusco ціна на газ збільшилася на 40 копійок за літр, до 16,79 грн і 16,49 грн. відповідно. Крім того, на АЗК AMIC в Києві LPG підвищився на 10 копійок за літр, до 16,35 грн. На заправках Marshal автогаз підвищився на 10 копійок за літр, до 15,80 грн.

Крім національних операторів, вартість автогазу підвищували майже всі регіональні гравці: «Укргазвидобування», «Род-Ник», «Олас», «Катрал ПІВДЕНЬ», ZOG, Gas Point, Jazz Oil, Mango.

Таким чином, станом на 22 жовтня середня вартість зрідженого газу в Україні підвищилася до 16,13 грн/л, досягнувши абсолютного цінового максимуму. Нагадаємо, попередній ціновий рекорд був зафіксований в кінці серпня 2017 року, коли ціни на заправках збільшилися до 16,05 грн/л.

Зазначається, що причинами росту вартості зрідженого газу на заправках є зростання міжнародних котирувань, а також дефіцит з імпортними поставками. Однією з причин наростаючого дефіциту є збої в роботі «Укрзалізниці». Зокрема, через відсутність тяги, в очікуванні доставки на газонаповнювальні станції простоюють понад 300 цистерн з LPG.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі шляхи розв'язання цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.