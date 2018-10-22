У Росії можуть припинити польоти три найбільші авіакомпанії

Згідно нових російських законів з 1 січня 2020 всі сервери баз даних, що забезпечують бронювання і продаж внутрішньоросійських авіаперевезень, а також реєстрацію на рейс, мають бути розміщені в Росії.

Новий проект російського Мінтрансу передбачає, що з 1 січня 2020 всі сервери баз даних, що забезпечують бронювання і продаж внутрішньоросійських авіаперевезень, а також реєстрацію на рейс, мають бути розміщені в Росії.

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Про це повідомляють "Ведомости".

Також наголошується, що провайдер системи бронювання повинен бути російською юридичною особою.

Застосування цього документа на практиці може призвести до повної зупинки діяльності російських авіакомпаній та/або тривалої (2-4 роки) і витратної міграції в інші системи бронювання, йдеться у липневому листі гендиректора авіакомпанії "Сибір" (входить до S7 Group) Володимира Об'єдкова президенту Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) Володимиру Тасуну.

У трьох найбільших російських авіакомпаній іноземні провайдери: американська Sabre у "Аерофлоту", швейцарська SITA у S7 (в цьому році почала перехід в Amadeus), іспанська Amadeus у "Уральських авіаліній".

Четвертий гравець – Utair і майже всі російські авіакомпанії працюють з російською "Сирена-тревел". Винятки: лоукостер "Перемога" – з американською Navitair, авіакомпанія "Азимут" – c Національною системою бронювання (НСБ), розробленою "Ростехом" спільно з аеропортом "Внуково".

Sabre і Amadeus – глобальні лідери цього ринку, вони можуть не захотіти інвестувати сотні мільйонів доларів у виконання постанови заради російського бізнесу. Топ-менеджер авіакомпанії – клієнта Amadeus каже, що цей провайдер розглядає можливість локалізації в Росії.

Разом з тим, за словами Об'єдкова, російські провайдери не відповідають вимогам авіакомпаній.

"Уральські авіалінії" і "Перемога" можуть легко перейти до російського провайдера, але "Аерофлот" і S7 входять в глобальні авіаційні альянси (Sky Team і One World відповідно), а російські системи поки що не мають функціоналу, щоб забезпечити роботу в альянсах, розповідали менеджери "Сирена-тревел" і НСБ. Однак, як стверджують вони, якщо буде замовлення, протягом року системи можна допрацювати.

За словами Объедкова, будуть і інші наслідки: повністю зникне можливість взаємодіяти з партнерами по One World, іноземні авіакомпанії-партнери не зможуть продавати квитки на внутрішні рейси S7, з-за чого в рік S7 втратить не менше 5 мільярдів рублів виручки.