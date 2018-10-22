З'явилося фото експресу УЗ до аеропорту «Бориспіль»

Головний колір електрички - білий.

В інтернеті з'явилася фотографія одного з дизельних поїздів "Укрзалізниці", який імовірно курсуватиме до аеропорту «Бориспіль».

Читайте також"Укрзалізниця" розпочала монтаж естакади для потяга в аеропорт "Бориспіль"

Транспортний засіб пофарбовано в білий колір, а спереду, в нижній частині - у жовтий, передає ЦТС.

Офіційного підтвердження УЗ про те, що так виглядатимуть експреси до «Борисполя», немає.

Нагадаємо, компанія готує для маршруту Центральний вокзал Києва - аеропорт «Бориспіль» п'ять рейкових автобусів Pesa. Вони виконуватимуть один рейс приблизно за 40 хвилин, дорогою зупиняючись на станціях Видубичі та Дарниця.

Нещодавно УЗ закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту «Бориспіль». Вона називатиметься просто - Бориспіль-аеропорт.

Компанія продовжує будувати лінію між Києвом і аеропортом. Запуск руху, як анонсувалося в кінці літа, повинен відбутися вже цього року.