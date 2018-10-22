этот материал доступен на русском

З'явилося фото експресу УЗ до аеропорту «Бориспіль»

15:10, 22 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
1460 0
оновлено
В аеропорт «Бориспіль» пустять електричку з вокзалу / фото УНІАН

Читайте також"Укрзалізниця" розпочала монтаж естакади для потяга в аеропорт "Бориспіль"

Транспортний засіб пофарбовано в білий колір, а спереду, в нижній частині - у жовтий, передає ЦТС.

Офіційного підтвердження УЗ про те, що так виглядатимуть експреси до «Борисполя», немає.

фото @uz_fan/Websta

Нагадаємо, компанія готує для маршруту Центральний вокзал Києва - аеропорт «Бориспіль» п'ять рейкових автобусів Pesa. Вони виконуватимуть один рейс приблизно за 40 хвилин, дорогою зупиняючись на станціях Видубичі та Дарниця.

Нещодавно УЗ закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту «Бориспіль». Вона називатиметься просто - Бориспіль-аеропорт.

Компанія продовжує будувати лінію між Києвом і аеропортом. Запуск руху, як анонсувалося в кінці літа, повинен відбутися вже цього року.

фото facebook.com/Kravtsov.Evg
фото facebook.com/Kravtsov.Evg
фото facebook.com/Kravtsov.Evg
фото facebook.com/Kravtsov.Evg
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Укрзалізниця#Бориспіль#швидкісна електричка до Борисполя