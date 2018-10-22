«Укрпошта» вперше почала приймати безготівкові платежі у відділеннях

POS-термінали будуть встановлені у трьох тисячах відділеннях по всіх регіонах країни.

Національний поштовий оператор «Укрпошта» вперше почала приймати безготівкові платежі в найбільш завантажених відділеннях, повідомила прес-служба компанії.

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«Укрпошта» встановила дві тисячі POS-терміналів для прийому оплати платіжних карт в найбільш завантажених поштових відділеннях України, де клієнти зможуть оплачувати поштово-логістичні послуги карткою», - йдеться в повідомленні.

В цілому «Укрпошта» закупила через систему електронних торгів Prozorro п'ять тисяч POS-терміналів для прийому оплати платіжними картками. Вони будуть встановлені у трьох тисячах відділеннях по всіх регіонах країни.

«Укрпошта» стає зручною для клієнтів - наші відділення в містах поступово переходять на розрахунки картками. Обладнання платіжними терміналами почалося з відділень Києва, зараз вони вже присутні у всіх регіонах країни. Це ще один крок до збільшення обсягів безготівкових розрахунків», - цитує прес-служба директора департаменту фінансового бізнесу «Укрпошти» Артура Муравицького.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України видав «Укрпошті» ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Також національний поштовий оператор став першим учасником міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa серед небанківських установ України.

Довідка УНІАН. POS-термінал (від англ. Point Of Sale — точка продажу і від англ. Terminal — закінчення) — це електронний програмно-технічний пристрій для прийому до оплати платіжних карток, він може приймати картки з чіпом, магнітною смугою і безконтактні картки, а також інші пристрої. Також під POS-терміналом часто розуміють увесь програмно-апаратний комплекс, який встановлений на робочому місці касира.