На дороги цього року виділять 3,4 млрд гривень

На розвиток і утримання доріг у 2015 році Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») отримає 3,405 млрд грн.

Згідно з оприлюдненими додатками до держбюджету України на 2015 рік, загальна сума бюджетного фінансування «Укравтодору» встановлена на рівні 20,826 млрд грн.

При цьому 17,41 млрд грн буде спрямовано на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Як повідомляв УНІАН, у грудні віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський заявив, що в умовах бюджетного дефіциту в 2015 році фінансування будівництва нових об'єктів інфраструктури не здійснюватиметься.

За словами начальника Управління експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки руху Олега Федоренка, мінімальна потреба дорожньої галузі в рік становить 35-40 млрд грн.

Відповідно до держбюджету України в 2014 році на фінансування «Укравтодору» було виділено 14,415 млрд грн, а на розвиток і утримання доріг – 3,248 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні є акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.