Омелян обіцяє Києву будівництво п'яти нових розв'язок

Також голова Мінінфраструктури повідомив, що наступного року запрацює пілотний проект з автоматичного зважування в русі Weight-in-Motion.

Найближчим часом буде розпочато будівництво п'яти великих розв'язок навколо столиці в напрямку Житомирської та Одеської трас.

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Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході брифінгу в міністерстві.

"Найближчим часом разом з мером Києва ми маємо приступити до будівництва п'яти великих розв'язок навколо столиці, які суттєво полегшать життя автовласників і киян. Розв'язки будуть розташовані в напрямку Житомирської та Одеської трас", - сказав він.

Також Омелян повідомив, що наступного року запрацює пілотний проект з автоматичного зважування в русі Weight-in-Motion.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що цього року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.