Кабмін передав майно Донецької залізниці Придніпровській та Південній магістралям

"Укрзалізниця" передасть майно Придніпровській та Південній залізницям / Фото УНІАН

Кабінет міністрів України розпорядився передати цілісні майнові комплекси (ЦМК) структурних підрозділів Донецької залізниці (ДЗ), розташовані у підконтрольних Україні населених пунктах Донецької та Луганської областей, у сферу управління Придніпровської та Південної залізниць.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №1284-р від 29 грудня 2014 року, опублікованому на порталі Кабміну.

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У свою чергу, Міністерству інфраструктури та Державній адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця"), згідно з розпорядженням, після завершення інвентаризації державного майна, яке перебуває на балансі структурних підрозділів Донецької залізниці і розташоване у підконтрольних владі населених пунктах зазначених областей, необхідно здійснити передачу майна Придніпровської та Південної залізниць.

Кабмін також розпорядився встановити тимчасово, до завершення антитерористичної операції на сході України, територіальні межі Придніпровської, Південної та Донецької залізниць.

«Міністерству інфраструктури та Державній адміністрації залізничного транспорту за погодженням зі Службою безпеки України доручено встановити координати меж Придніпровської, Південної та Донецької залізниць, визначених зазначеним розпорядженням», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив на період проведення антитерористичної операції на сході країни вносити плату за перевезення вантажів зі станцій відправлення Донецької залізниці на станції призначення інших залізниць України.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться на тимчасово окупованих терористами територіях у даному регіоні.

«Укрзалізниця» не раз наголошувала, що, незважаючи на загострення воєнного протистояння на сході України, Донецька залізниця продовжує виконувати зобов'язання за фінансовим договорами та перераховувати податки до державного бюджету України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).