Кількість ДТП на залізницях України за рік скоротилася на 28%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 56 пригод сталися на залізничних переїздах, 12 - на коліях поза переїздами.

У ДТП за звітний період загинули 19 осіб, що на чотири особи менше порівняно з 2013 роком, 34 особи дістали травми проти 27 за 2013 рік.

Зокрема, 22 дорожньо-транспортних пригоди на переїздах і коліях зафіксовані на Південно-західній залізниці, 14 - на Львівській, 11 - на Одеській, 9 - на Придніпровській, 7 – на Південній, 5 - на Донецькій магістралі.

«Укрзалізниця» констатує, що всі ДТП на залізничних переїздах і коліях сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху, і в зв'язку з цим вкотре закликає порушників неухильно дотримуватися цих правил. «Це дозволить уникнути аварій і забезпечити рух поїздів відповідно до їх графіка», - зазначає відомство.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, внаслідок чого загинули 23 особи і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину колії.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою і світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими і обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового і не обладнані автоматикою.