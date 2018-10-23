У Раді розповіли, скільки "евроблях" завезли до України з початку року

Лише з початку цього року до України було ввезено понад півмільйона авто на єврономерах.

З початку 2018 року до України було ввезено більше ніж півмільйона транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенко" Ніна Южаніна, повідомляє прес-служба партії.

"Інформація різна, але за ті кілька місяців, за неповний 2018, завезено понад півмільйона автомобілів. Чи справді ця кількість досягла двох мільйонів або менше я не можу стверджувати. Тому що статистика громадських активістів, власників таких автомобілів і Державної фіскальної служби абсолютно різна", - цитує прес-служба Южаніну.

При цьому вона зазначила, що порушення законодавства при ввезенні авто на територію України в режимі транзиту або тимчасового ввезення тягне за собою відповідальність.

"Людям треба роз'яснювати, що вони порушують при ввезенні таких авто, в режимі транзиту або тимчасового ввезення, і яка відповідальність настає за порушення законодавства. Тому Постанова Верховного суду (22 жовтня суд визнав законним користування автомобілем з іноземною реєстрацією, що ввезений в Україну з метою транзиту – УНІАН) містить гірші положення для громадян України, ніж ви собі уявляєте! Кожен громадянин має знати про відповідальність - це великі суми штрафу. Тому потрібно якнайшвидше прийняти закони щодо "евроблях" у другому читанні і вирішити цю проблему і рухатися далі", – зазначила Южаніна.

Вона повідомила, що в найближчий сесійний тиждень будуть прийматися закони, які повинні вирішити цю проблему.

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" №8487 та "Про внесення змін у Митний кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" №8488", - повідомила Южаніна.

Вона також звернула увагу на те, що зараз Нацполіція не має доступу до бази митників, щоб перевірити авто на єврономерах, тому ці норми враховані у проектах законів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, метою якого є посилення контролю за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Згідно з документом, особа яка, ввезло в Україну автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Також буде заборонено використання такої машини у підприємницькій діяльності або для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачено штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тисячі гривень, повторна фіксація - 170 тисяч гривень позбавлення права керування на рік і вилучення авто.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.