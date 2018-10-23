На українських пішохідних переходах з'являться острівці безпеки

Згідно ДБН, мінімальна ширина острівця безпеки в місці пішохідного переходу має бути не менше 2 метрів, мінімальна довжина - 8 метрів.

В Україні з 1 вересня 2018 року діють нові державні будівельні норми з проектування вулиць і доріг у населених пунктах, якими запроваджено обов'язкове облаштування острівців безпеки на нерегульованих пішохідних переходах через проїзну частину з 4-ма і більше смугами руху.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"За статистикою, щодня на дорогах України через неправильно обладнані наземні пішохідні переходи гине близько 10 осіб. Тому для підвищення безпеки пішоходів у нових нормах було введено принципово важлива зміна - обов'язкове облаштування острівців безпеки на переходах без світлофорів чи регулювальника, що містять чотири і більше смуг руху. Така практика діє у всіх цивілізованих країнах Європи і світу і відтепер є нормою у нас. Сподіваюся, що з її втіленням значно зменшиться кількість аварій і підвищиться безпека пішоходів на дорогах", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що, згідно ДБН, мінімальна ширина острівця безпеки в місці пішохідного переходу має бути не менше 2 метрів, мінімальна довжина - 8 метрів.

"Вони можуть облаштовуватися на розділювальній смузі або шляхом звуження смуг руху до 2,75 метра і вигину осі смуги руху. Центральні острівці безпеки повинні відрізнятися за типом покриття, структурою або кольором, переважно бути піднятими над проїжджою частиною з можливістю безперешкодного руху пішоходів, виділеними розміткою чи мати зигзагоподібний вид з огорожею дорожнього безбар'єрного типу", - написав чиновник.

При цьому Парцхаладзе зазначив, що у разі неможливості влаштування острівця безпеки на нерегульованому переході, необхідно передбачати регульовані пішохідні переходи - такими, що мають справний світлофор або рух на яких керується регулятором.

"Нова ДБН був розроблена фахівцями держпідприємства "Держдорнді" на заміну попередньої ДБН, яка діяла з 2001 року", - додав він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів у відповідності з їх призначенням.