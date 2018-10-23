Адвокат розповів, хто заплатить потерпілим у масштабній ДТП із 19 автівками

Масштабна ДТП сталася сьогодні у Києві, на бульварі Лесі Українки.

У випадку з ДТП у Києві на Печерську, де підйомний кран з несправними гальмами протаранив 19 автомобілів, усі вимоги про компенсацію, швидше за все, висуватимуться до власника даного транспортного засобу.

Таку думку висловив адвокат Єгор Штокалов. За його словами, вина власника полягає в тому, що саме він допустив в експлуатацію несправну машину, передає «Обозреватель».

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"Ми бачимо, що це мобільний підйомний кран. І швидше за все, він належить якомусь роботодавцю водія. І швидше за все, це юридична особа", – уточнив Штокалов.

Однак він додав, що лише в тому випадку, якщо працівник перебував при виконанні своїх трудових обов'язків, вимоги висуватимуться до роботодавця.

"Якщо ж цей автомобіль належить йому (водію. – Ред.) або це не його робочий час, то вимоги будуть висуватимуться до нього особисто, як до фізичної особи", – підсумував адвокат.

Масштабна ДТП сталася 23 жовтня у Києві, на бульварі Лесі Українки. Як повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві, винуватцем аварії став автокран, у якого, за словами його водія, відмовили гальма.