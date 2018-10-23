Кличко: Київ подає приклад іншим містам у створенні європейської транспортної інфраструктури

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що Україна стане невід’ємною частиною європейської транспортної інфраструктури.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що Україна стане невід’ємною частиною європейської транспортної інфраструктури.

Про це він заявив на семінарі зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором, організованого Всесвітньою дорожньою асоціацією, Міністерством інфраструктури України, Київською міською державною адміністрацією та незалежною ініціативою CoST.

“Україна стане частиною європейської транспортної інфраструктури. Сьогодні ми працюємо над цим. - Оновлюємо інфраструктуру, будуємо нові дороги і розв‘язки, опановуємо новітні технології, переймаємо найкращий досвід - відзначив Кличко. - Всі перетворення починаються зі столиці, і Київ це доводить тими змінами, які відбуваються в місті”, - сказав мер.

Читайте такожКличко розповів, коли в Києві запрацює єдиний квиток для всіх видів транспорту

Основними завданнями для столиці, за словами Кличка, надалі залишається оновлення та будівництво сучасних доріг, закупівля сучасного громадського транспорту, зведення паркінгів, особливо в центральній частині міста.

“Дуже важливе питання завжди на усіх конференціях, коли ми говоримо про реформи в Україні, - це питання подолання корупції, - відзначив Віталій Кличко. - Тому важливий аспект забезпечення прозорості і підзвітності в дорожньому секторі. І Київ, наприклад, співпрацює з міжнародною ініціативою CoST задля забезпечення такої прозорості в роботі дорожників. Я вдячний керівництву CoST за допомогу і співробітництво”, - відзначив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні місто оновлює дороги, які не ремонтували десятиліттями, відновлює будівництво транспортних розв’язок, що стояло «замороженим», закуповує нову дорожню та спеціальну техніку. В рамках впровадження системи Смарт сіті Київ впроваджує сучасні цифрові технології в управління дорожньою інфраструктурою.

Нагадаємо, що семінар зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім сектором, організований Всесвітньою дорожньою асоціацією, Міністерством інфраструктури України, Київською міською державною адміністрацією та незалежною ініціативою CoST відбувається в Києві 22-23 жовтня.

У перший день роботи учасники, серед іншого, обговорили поширення найкращого досвіду у довгостроковому плануванні та розвитку дорожньої інфраструктури, розглянули альтернативні шляхи будівництва доріг та варіанти фінансування за допомогою державно-приватного партнерства.