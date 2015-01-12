З 1 лютого тимчасово припиниться продаж квитків на потяги з Одеси в Ужгород і Чернівці

«Пасажирські поїзди №108/107 сполученням Одеса - Ужгород та №136/135 Одеса - Чернівці не скасовані. «Укрзалізницею» було прийняте рішення про тимчасове закриття продажу квитків на зазначені поїзди з 1 лютого до вирішення питання про можливу зміну періодичності їх курсування», - сказано у прес-релізі Міністерства інфраструктури України.

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Водночас у прес-службі Одеської залізниці УНІАН уточнили, що вищевказані поїзди є постійними і курсують по заданих маршрутах щодня.

Як повідомляв УНІАН, у період різдвяних свят в Україні курсували 15 додаткових поїздів. Станом на кінець грудня 2014 року, на зимові свята "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам понад 2,1 млн квитків на поїзди дальнього сполучення у найпопулярніших напрямках.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення з Російською Федерацією, тоді як Російські залізниці (РЖД) з 14 грудня скасували 4 поїзди, що курсують через територію України.