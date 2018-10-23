Проїзд у маршрутках Києва до кінця року може подорожчати на 1-3 гривні

У передмісті - на 20-25%. Перевізники пояснюють це зростанням вартості пального.

Ціна проїзду у маршрутках Києва до кінця року може зрости на 1-3 гривні, а проїзд на приміських маршрутах - на 20-25% у зв'язку із зростанням вартості палива.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив виконавчий директор асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко.

«До кінця року ціна проїзду в Києві може зрости на одну-три гривні. При цьому в Київській області ціна проїзду на приміських маршрутах може зрости десь на 20-25%. Приблизно на п'ять-десять гривень. Скрізь по-різному», - сказав він.

При цьому Павленко, зазначив, що наступного року варто очікувати подальшого підвищення тарифів. «Ми очікуємо в 2019 році зростання мінімальної зарплати, яка теж вплине на вартість проїзду на маршрутах не тільки Києва та Київської області, а й по всій Україні», - підкреслив він.

Виконавчий директор асоціації повідомив, що зростання тарифів на проїзд у 2018 році пов'язане з підвищенням ціни на пальне. «Багато хто недооцінює фактор вартості палива, але тариф на проїзд в основному тримається на ньому. Паливо зросло приблизно на 30%, і зрозуміло, що за зростання хоча б на 10% тариф повинен був бути переглянутий. Але перевізники не робили цього. Вони хотіли витримати плановий рік за стабільного тарифу. Але, на жаль, пальне зросло, що спричинить перегляд розміру тарифів», - сказав він.

Павленко зазначив, що вже близько десяти підприємств поставили до відома органи місцевого самоврядування про зміну тарифів.

При цьому він підкреслив, що перевізники не повинні погоджувати розмір тарифу з органами місцевого управління, а лише ставити їх до відома. «Тариф відпущений у 2015 році. Погодження немає. Перевізник повинен поставити до відома», - сказав він.

Також Павленко відзначив, що кожен перевізник зможе надати усім охочим економічне обґрунтування підвищення тарифу.

«Ніхто не буде подавати тариф необґрунтовано. Тому що ми розуміємо, що люди хочуть розуміти, за що вони платять. Перевізник повинен її обґрунтувати перед людьми», - сказав виконавчий директор асоціації «Автоперевізники Київщини».

Як повідомляв УНІАН, 14 липня разова поїздка в Києві в метро, тролейбусі, трамваї, комунальному автобусі, на фунікулері і у міській електричці коштує 8 гривень. При купівлі місячних проїзних проїзд коштує від 6,50 гривні. Столичні маршрутки слідом за метро почали підвищувати вартість проїзду. Новий тариф, який ввели на деяких маршрутах, виявився нижчим, ніж у тролейбусах і трамваях після підвищення тарифів.

Довідка УНІАН. Асоціація «Автоперевізники Київщини» створена в жовтні 2005 року і є найбільшою серед транспортних обласних організацій в Україні. На даний момент кількість учасників асоціації становить понад 50 транспортних підприємств.