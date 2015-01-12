На відновлення доріг Донецької області потрібно 1,5 млрд гривень - голова Донецької ОДА
18:27, 12 січня 2015Транспорт/Звя'зок
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Для відновлення автомобільних доріг у Донецькій області необхідно близько 1,5 млрд грн, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації із посиланням на інформацію голови ОДА Олександра Кіхтенка.
REUTERS
Згідно з повідомленням, внаслідок проведення бойових дій лише на території підконтрольній владі зруйновано 481,2 км автомобільних доріг загального користування, загальна сума збитків - 1 млрд 177 млн грн. Також зруйновано 13 мостів та шляхопроводів довжиною 882,3 погонних метрів.
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Також повідомлялося, що в кінці жовтня голова «Укравтодору» Сергій Підгайний оцінив ремонт пошкоджених внаслідок воєнних дій на сході України доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури у 2,283 млрд грн.
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