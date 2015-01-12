На відновлення доріг Донецької області потрібно 1,5 млрд гривень - голова Донецької ОДА

Згідно з повідомленням, внаслідок проведення бойових дій лише на території підконтрольній владі зруйновано 481,2 км автомобільних доріг загального користування, загальна сума збитків - 1 млрд 177 млн грн. Також зруйновано 13 мостів та шляхопроводів довжиною 882,3 погонних метрів.

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Також повідомлялося, що в кінці жовтня голова «Укравтодору» Сергій Підгайний оцінив ремонт пошкоджених внаслідок воєнних дій на сході України доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури у 2,283 млрд грн.