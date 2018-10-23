Експерт назвав причини рекордного зростання цін на автогаз

За словами експерта, зараз немає підстав говорити про змову на вітчизняному ринку або про спекулятивне зростання цін.

Рекордне зростання цін на автогаз в Україні, яке спостерігається останні кілька тижнів, пов'язане зі збільшенням світових цін на пальне, нестачею ресурсу на вільному ринку і зниженням курсу національної валюти.

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Про це повідомив УНІАН директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Якщо говорити про попередні коливання цін, то ми бачили, що темпи були приблизно однаковими і бензину, і зрідженого газу, а зараз зріджений газ трохи дорожчає швидше, ніж бензин. Це пояснюється тим, що на вільному ринку цього ресурсу стає менше, оскільки у трейдерів немає підписаних довгострокових контрактів про постачання газу з виробниками, а вільний ресурс зараз забирають польські, литовські, румунські, болгарські та інші, які скуповують цей ресурс на початок опалювального сезону. Тому ресурсу стає менше, плюс гривня подешевшала, плюс нафта дорожчала», - зазначив експерт.

За його словами, зараз немає підстав говорити про змову на вітчизняному ринку або про спекулятивне зростання цін.

«За останній місяць вартість на кордоні зросла на 9% і, відповідно, на 9% подорожчав зріджений газ, тобто десь на 1,5 грн. Це визначає, що у нас є пряма залежність. В даному випадку немає істотних зловживань з боку трейдерів. Вони всі розуміють, що, піднімаючи ціни, вони відлякують покупців, що зменшує їхні обсяги обігу, а вони живуть, як і всі учасники паливного ринку, не за рахунок високої маржі, а за рахунок обсягів реалізації», - зазначив експерт.

Рябцев також повідомив, що у випадку здешевлення національної валюти, ціни на автогаз істотно підуть вгору, оскільки близько 75% зрідженого газу Україна імпортує.

«Якщо буде подальше зниження курсу національної валюти, то ціна на зріджений газ піде вгору», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня середня вартість зрідженого газу в Україні підвищилася до 16,13 грн/л, досягнувши абсолютного цінового максимуму.

На деяких заправках вартість зрідженого газу досягла 16,8 грн за літр.

Раніше, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.