В Україні виставили на продаж скандальне російське судно «Норд»

Держпідприємство СЕТАМ виставило на продаж арештоване судно «Норд» за 1,6 млн грн. Все особисте майно членів екіпажу буде описано та передано власникам.

Державне підприємство СЕТАМ (OpenMarket) виставило на продаж за стартовою ціною 1,6 млн грн раніше арештоване російське риболовне судно «Норд», повідомляється в релізі OpenMarket.

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Згідно з повідомленням, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, передало на реалізацію держпідприємству СЕТАМ (OpenMarket) Міністерства юстиції України заарештований риболовний чорноморський сейнер «Норд».

За словами начальника юридичного управління Агентства з розшуку та менеджменту активів Андрія Потьомкіна, у зв'язку з подіями в Криму раніше судно було буквально «віджате» Російською Федерацією.

«У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально “віджато” Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України до моменту рішення про конфіскацію це судно буде реалізоване. Кошти від реалізації підуть на рахунок АРМА у державному банку і чекатимуть рішення суду», - цитує прес-служба Потьомкіна.

Як повідомляється, усі бажаючі можуть протягом 15 днів подавати заявки на даний лот, оплатити гарантійний внесок та брати участь у торгах. Аукціон призначений на 7 листопада.

Судно побудоване в 1989 році в місті Азов (Ростовська область, РФ). Довжина - 23,6 метра. Ширина - 6,5 м. Потужність головного двигуна - 165 кВт. Чиста місткість - 32 т.

Відзначається, що все особисте майно членів екіпажу буде описано та передано їм.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. Капітану судна «Норд» Володимиру Горбенку, який забезпечив незаконний виїзд екіпажу з окупованого Криму з метою промислового лову риби, загрожує до 5 років позбавлення волі. Він звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249 (незаконний рибний промисел) і ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу. 18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норду» може вільно повернутися до Крим за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією. 4 жовтня прокуратура направила обвинувальний акт стосовно капітана судна «Норд» до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

19 жовтня Прокуратура Автономної Республіки Крим передала арештоване судно «Норд» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Довідка УНІАН. АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування і реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, заарештованими у кримінальному провадженні.

Державне підприємство «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) працює з 26 жовтня 2015 року. До цього система електронних торгів СЕТАМ працювала в експериментальному режимі в трьох областях з 1 травня 2014 року. У вересні 2017 року держпідприємство СЕТАМ змінило назву електронного майданчика для торгів на OpenMarket.