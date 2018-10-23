На Голосіївському проспекті в Києві асфальт пішов під землю, рух транспорту ускладнено (фото)

Причиною провалу на проїжджій частині стало пошкодження тепломережі.

У Києві ввечері на Голосіївському проспекті , 46 в напрямку Національного комплексу «Експоцентр України» через пошкодження тепломережі стався провал проїжджої частини.

Читайте такожВ центре Киева автокран протаранил 10 авто: пострадали несколько человек, образовалась гигантская пробка (фото, видео)

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

«З 17:45 тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів № 11, 12, 43 на Голосіївському проспекті, 46 в напрямку Національного комплексу «Експоцентр України» у зв’язку з перекриттям руху поліцією через провал проїжджої частини (пошкодження тепломережі)», - йдеться у повідомленні.

Також з 18:09 заблоковано рух автобусів маршрутів № 28 та 91.

Раніше повідомлялось, що під Києвом жителі двох сіл зібрали гроші і самі відремонтували дорогу