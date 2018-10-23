Аграрії сьогодні мають потужну державну підтримку і хочуть везти безкоштовно - Анатолій Гіршфельд

Якщо не забезпечити заходи з оновлення тягового рухомого складу УЗ, то перевезення залізничним транспортом чекає колапс.

Вартість перевезення залізничним транспортом має бути економічно справедливою та враховувати індексацію цін товарів, що споживає галузь. Тарифна політика має влаштовувати не лише аграрний сектор, а й Укрзалізницю.

Про це під час наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, що пройшла сьогодні в Кабінеті міністрів, повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Анатолій Гіршфельд.

«Я розумію, що аграрії сьогодні мають потужну державну підтримку і хочуть везти безкоштовно, але так не буває. Укрзалізниця повинна закуповувати все необхідне на ринку, де постійно зростає ціна на метал, електроенергію, пальне», – зазначив він.

На думку Анатолія Гіршфельда, якщо не забезпечити заходи з оновлення тягового рухомого складу компанії, то перевезення залізничним транспортом чекає колапс, який не врятують будь-які заходи, у тому числі приватна тяга.

«Потрібно порахувати, скільки необхідно грошей на 5 років, і ввести тягову складову, яка дозволить не просто ремонтувати застарілу техніку, а оновлювати рухомий склад. Ремонтувати локомотив 40-річної давнини витратно і неефективно. Мінімальний обсяг фінансування, щоб впродовж 5 років закупити 200 тепловозів та 300 електровозів, які вкрай потрібні залізниці, щоб розв’язати проблему, – становить 3 млрд дол. До того ж потрібен час для укладання контрактів та виготовлення локомотивів. Тож Уряд повинен взяти це питання під свій контроль», – резюмував Анатолій Гіршфельд.