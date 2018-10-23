Аграрії сьогодні мають потужну державну підтримку і хочуть везти безкоштовно - Анатолій Гіршфельд
Вартість перевезення залізничним транспортом має бути економічно справедливою та враховувати індексацію цін товарів, що споживає галузь. Тарифна політика має влаштовувати не лише аграрний сектор, а й Укрзалізницю.
Про це під час наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, що пройшла сьогодні в Кабінеті міністрів, повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Анатолій Гіршфельд.
«Я розумію, що аграрії сьогодні мають потужну державну підтримку і хочуть везти безкоштовно, але так не буває. Укрзалізниця повинна закуповувати все необхідне на ринку, де постійно зростає ціна на метал, електроенергію, пальне», – зазначив він.
На думку Анатолія Гіршфельда, якщо не забезпечити заходи з оновлення тягового рухомого складу компанії, то перевезення залізничним транспортом чекає колапс, який не врятують будь-які заходи, у тому числі приватна тяга.
«Потрібно порахувати, скільки необхідно грошей на 5 років, і ввести тягову складову, яка дозволить не просто ремонтувати застарілу техніку, а оновлювати рухомий склад. Ремонтувати локомотив 40-річної давнини витратно і неефективно. Мінімальний обсяг фінансування, щоб впродовж 5 років закупити 200 тепловозів та 300 електровозів, які вкрай потрібні залізниці, щоб розв’язати проблему, – становить 3 млрд дол. До того ж потрібен час для укладання контрактів та виготовлення локомотивів. Тож Уряд повинен взяти це питання під свій контроль», – резюмував Анатолій Гіршфельд.