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BMW відкликає 1,6 мільйона автомобілів у Європі та Азії

09:51, 24 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

Німецький автовиробник BMW збільшить кількість відкликаних через можливі проблеми з системою відведення газів автомобілів з більш ніж 400 тис. до 1,6 млн.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Початковий об'єм включав понад 100 тис. машин, проданих у Південній Кореї, і більше 300 тис. у Західній Європі. Всього, за підсумками розслідування, буде відкликано близько 1,6 млн автомобілів, вироблених з 2010 по 2017 рік. Конкретні моделі не називаються.

Причиною відкликання названа несправність в системі відводу газів, де витік охолоджуючої рідини під впливом високих температур може призвести до займання. Концерн за рік отримав близько 40 повідомлень про проблеми.

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Теги: #відкликання#BMW