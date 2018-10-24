Маск анонсував спрощення інтер'єрів Model S і Model X

Перед цим, для спрощення виробництва Tesla відмовилася від двох із семи кольорів електрокарів.

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск оголосив про скорочення доступних опцій в інтер'єрі Model S і Model X найближчим часом.

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«Для спрощення виробництва багато з комплектацій салону моделей Tesla S і Tesla X будуть недоступні з 1 листопада», - написав він у "Твіттері".

Які саме опції зникнуть, Маск не пояснив. Зараз покупці Model X можуть вибирати комплектацію з п'яти, шести або семи крісел в салоні та варіанти оформлення салону. Раніше повідомлялося про спрощення інтер'єру найбюджетнішої моделі – Model 3.

Для спрощення виробництва з 12 вересня Tesla відмовилася від двох із семи кольорів електрокарів. Obsidian Black Metallic і Silver Metallic тепер доступні за спецзамовленням і за більш високою ціною.

В цьому році Тesla змушена активно нарощувати темпи виробництва для виконання замовлень, що надходять. У липні компанія заявила про виробництві 5 тис. Model 3 на тиждень. Вихід на виробництво 6 тис. електрокарів, за розрахунками компанії, повинен був вивести її в прибуток.