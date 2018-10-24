В Україну прибули ще 7 тепловозів американської General Electric

За контрактом перша партія тепловозів TE33AС серії Evolution виробництва General Electric складається з 30 одиниць. Компанія поставила в цілому вже 15, решта, як і передбачає контракт, надійдуть в першому кварталі 2019 року.

В Україну прибули ще 7 тепловозів TE33AС General Electric з Пенсільванського заводу GE Transportation (США), які, як і 8 попередніх, відправляться на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на в. о. глави компанії Євгена Кравцова.

«За контрактом перша партія тепловозів TE33A серії Evolution виробництва General Electric складається з 30 одиниць. Компанія поставила в цілому вже 15, решта, як і передбачає контракт, надійдуть у першому кварталі 2019 року. Задіємо їх у перевезеннях на півдні країни - вони курсуватимуть на мелітопольському, миколаївському і маріупольському напрямках, на найбільш завантажених ділянках», - зазначив Кравцов.

Він додав, що триває процес сертифікації тепловозів.

«Після отримання сертифікату відповідності для прийому в експлуатацію, орієнтовно в листопаді, локомотив GE здійснить пробіг 150 км залізничної мережі України. Потім локомотиви будуть задіяні в перевезеннях. Сертифікацію здійснює орган з сертифікації продукції вагонобудування «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», - сказав Кравцов.

Він підкреслив, що нові тепловози мають високий рівень екологічності. «Залізничний транспорт прагне бути «зеленим» видом. Оновлення тягового рухомого складу екологічнішими локомотивами GE забезпечить збільшення перевезень і зменшення викидів в атмосферу порівняно з існуючими тепловозами», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Раніше Кравцов заявляв, що перші вісім тепловозів TE33AС General Electric почнуть працювати в листопаді.

«Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про поставку "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 роки 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерною держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.