Кримський міст руйнується: окупанти підняли проліт, який пішов під воду

Залізничний проліт Кримського моста, який упав у воду, піднято.

Окупанти витягли з води фрагмент залізничної частини Кримського моста, який обвалився на початку жовтня.

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"Металевий елемент прольоту минулого тижня був розрізаний на п'ять частин, піднятий плавкраном і вивезений на складський майданчик", - повідомили РБК в інформаційному центрі "Кримський міст".

Зазначається, що найближчим часом завод-виробник повинен поставити заміну.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.