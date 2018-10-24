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Кримський міст руйнується: окупанти підняли проліт, який пішов під воду

12:46, 24 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Частина Кримського мосту впала у воду / фото "Місто 55"

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"Металевий елемент прольоту минулого тижня був розрізаний на п'ять частин, піднятий плавкраном і вивезений на складський майданчик", - повідомили РБК в інформаційному центрі "Кримський міст".

Зазначається, що найближчим часом завод-виробник повинен поставити заміну.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

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Теги: #аварія#кримський міст