Давтян: Ми плануємо налагодити повноцінне виробництво польських трамваїв Pesa в Києві

Також чиновник розповів, на якій стадії знаходиться проект продовження лінії швидкісного трамваю до станції метро «Палац спорту».

Сервісний центр для великовузлової збірки польських трамваїв Pesa відкриється в Києві за кілька тижнів.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян в інтерв’ю руху «Чесно».

«Тижні через два ми плануємо відкрити сервісний центр Pesa. Там буде проходити великовузлова збірка трамваїв Pesa. Зараз якраз надходить перший трамвай, який уже буде зібрано у Києві. У минулому в нас були невеликі затримки з запуском цеху. Але наше завдання зробити так, щоб вони потім відкрили повноцінне виробництво – можливо, з виготовленням запчастин на території України», – зазначив Давтян.

Нагадаємо, Київська адміністрація через тендер минулого і цього року придбала польські трамваї Pesa та українські «Електрон». Раніше в інтерв’ю «Українській правді» мер Києва Віталій Кличко поскаржився, що з 10 «Електронів» 7 перебувають на ремонті через технічні несправності.

«Я подивився звіт «Електрона». На превеликий жаль, ми сьогодні бачимо, що трамваї «Електрон» у нас не працюють і не їздять. У різні періоди часу максимум 2-3 одиниці з 7 (зараз уже з 10) їздять. Ми купуємо ці трамваї за такі самі гроші, як трамваї Pesa, які чудово їздять. Ми з великою повагою ставимося до вітчизняних виробників і хотіли б, щоб вони розвивалися, але вони мусять надавати якісний продукт», – зазначив заступник голови КМДА.

Також чиновник розповів, на якій стадії знаходиться проект продовження лінії швидкісного трамваю до станції метро «Палац спорту».

«У нас є ідея довести швидкісний трамвай до «Палацу спорту». Але на сьогодні це не передбачено генпланом. Величезний пасажиропотік на «Вокзальній» потрібно розвантажити. Трамвай можна запустити, скажімо, вулицею Жилянською, правою смугою. Зробити цю смугу для велосипедів, трамваїв і громадського транспорту. Таким чином, там уже ніхто не буде паркуватися, пасажири безпечно виходитимуть на тротуар. Ми вели переговори зі Світовим банком, з IFC. Всі готові фінансувати», – підсумував Дмитро Давтян.