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Нардеп розповів, як вирішити проблему «євроблях» в Україні

14:27, 24 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Нардеп розповів, як вирішити проблему «євроблях» в Україні / фото УНИАН

Про це заявив в ефірі каналу “Еспресо” народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

“Суд визначив, що ввезення в порядку тимчасового ввезення жодним чином не створює правопорушень, тому що це не передбачено Митним кодексом. Але це не вирішує проблеми”, - підкреслив нардеп.

На думку Вінника, вирішувати проблему «євроблях» треба не суто шляхом обмежень чи нових норм розмитнення.

“Моя пропозиція ґрунтувалася на стягненні щорічної плати за користування українською інфраструктурою. Умовно, 200-300, можливо, 400 доларів на рік. Без вимоги зворотного виїзду авто продовж року. Абсолютно офіційно. Так бюджет би отримав щорічно до 10 млрд грн на ремонт доріг. Водночас люди відчували б себе захищеними”, - підкреслив нардеп.

“Україна є частиною європейського суспільства, й, на мій погляд, це треба розглядати не у контексті якихось адміністративно-обмежувальних заходів. Так само не зовсім вірним буде питання розмитнення, тому що тут є очевидний конфлікт інтересів. Власники «євроблях» хочуть дешевше, а держава хоче справедливості у відношенні тих, хто розмитнив свої авто у той спосіб, який передбачений законом”, - пояснив Вінник.

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Теги: #авто на єврономерах#євробляхи