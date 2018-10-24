Нардеп розповів, як вирішити проблему «євроблях» в Україні

На думку Вінника, розв'язувати проблему «євроблях» треба не суто шляхом обмежень чи нових норм розмитнення.

Верховний суд України своїм рішенням жодним чином не розв'язав проблему автомобілів на єврономерах.

Про це заявив в ефірі каналу “Еспресо” народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

“Суд визначив, що ввезення в порядку тимчасового ввезення жодним чином не створює правопорушень, тому що це не передбачено Митним кодексом. Але це не вирішує проблеми”, - підкреслив нардеп.

На думку Вінника, вирішувати проблему «євроблях» треба не суто шляхом обмежень чи нових норм розмитнення.

“Моя пропозиція ґрунтувалася на стягненні щорічної плати за користування українською інфраструктурою. Умовно, 200-300, можливо, 400 доларів на рік. Без вимоги зворотного виїзду авто продовж року. Абсолютно офіційно. Так бюджет би отримав щорічно до 10 млрд грн на ремонт доріг. Водночас люди відчували б себе захищеними”, - підкреслив нардеп.

“Україна є частиною європейського суспільства, й, на мій погляд, це треба розглядати не у контексті якихось адміністративно-обмежувальних заходів. Так само не зовсім вірним буде питання розмитнення, тому що тут є очевидний конфлікт інтересів. Власники «євроблях» хочуть дешевше, а держава хоче справедливості у відношенні тих, хто розмитнив свої авто у той спосіб, який передбачений законом”, - пояснив Вінник.