З початку року відремонтовано тисячу кілометрів доріг держзначення – Гройсман

При цьому він підкреслив, що 1 тисяча кілометрів - це не всі дороги, які відремонтовані за 9 місяців, оскільки роботи проводяться і на дорогах місцевого значення.

За 9 місяців 2018 року відремонтовано 1 тисячу кілометрів доріг державного значення, але ця цифра зросте, оскільки виконано лише 80% планових робіт.

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Про це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"За 9 місяців 2018 року відремонтовано тисячу кілометрів доріг держзначення. Але роботи тривають, і ця цифра зросте. Лише 80% планових робіт виконано", - сказав Гройсман.

При цьому він підкреслив, що 1 тисяча кілометрів - це не всі дороги, які відремонтовані за 9 місяців, оскільки роботи проводяться і на дорогах місцевого значення.

"Треба додати дороги місцевого значення, дороги в містах. Тому за підсумками року будуть тисячі кілометрів відремонтованих доріг", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що за 2018 рік планувалося відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг всіх значень. Однак, швидше за все буде відремонтовано 3,5 тисячі кілометрів, оскільки цьогоріч не спрацював митний експеримент, і не отримані кошти від спецконфіскації.