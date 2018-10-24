Після аварії у Римі журналісти перевірили надійність ескалаторів у київському метро (відео)

Щороку у київському метрополітені стається близько 30 нещасних випадків на ескалаторах.

Після аварії у римському метро, внаслідок якої постраждало понад два десятки людей, журналісти вірішили перевірити надійність ескалаторів у київській підземці.

Обрив ескалатора у столичному метро стається вкрай рідко, однак, якщо по ньому стрибати, як це сталося у римській підземці, механізм може зійти з рейок, і тоді гальмівна система стає безсилою, йдеться у сюжеті ТСН.

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Зазначається, що щороку у київському метрополітені стається близько 30 нещасних випадків на ескалаторах. Найчастіше у таких випадках травмуються люди похилого віку, яким вже важко втримати рівновагу на рухомих сходах, або мешканці сіл, для яких такий механізм є незвичним.

Журналісти також поцікавилися у поліцейських, чи може повторитися римський сценарій у Києві. Правоохоронці зазначають, що під час проведення та після футбольних матчів у столиці найближчі до стадіону станції метро зачиняють, щоб не створювалася тиснява. Пройшовши кілька кілометрів до наступної найближчої станції, футбольні фанати починають вести себе спокійніше, зазначають поліцейські.

Як повідомляв УНІАН, на станції метро Repubblica у Римі фанати російського футбольного клубу ЦСКА, які приїхали на матч Ліги чемпіонів УЄФА з римським клубом "Рома", стрибаючи на ескалаторі, спричинили його поломку. До лікарні було госпіталізовано 24 особи, серед яких також італійці та українці. Одній людині частково ампутували стопу.