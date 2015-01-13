Український ринок уживаних автомобілів у 2014 році скоротився майже у 2 рази

Згідно з повідомленням, у 2014 році порівняно з результатами 2013 року найменше скорочення продажів на ринку уживаних автомобілів було відмічене у сегменті комерційних авто - на 44% - до 58,191 тис. авто. Скорочення обсягів продажів легкових автомобілів склало 53% - до 3,629 тис. авто, а продажі автобусів скоротилися на 63% - до 696 одиниць.

Причому в асоціації зазначили, що скорочення ринку нових автомобілів у 2014 році склало 55%.

За даними «Укравтопрому», обсяг первинних продажів автомобілів в Україні у грудні зріс щодо результатів листопада на 29% - до 19,563 тис. одиниць, у тому числі на уживані автомобілі припало 56% первинного ринку, або 11 тис. штук.

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Первинні продаж імпортних уживаних комерційних автомобілів у грудні 2014 року зросли на 44% порівняно з попереднім місяцем - до 10,609 тис.

У сегментах легкових автомобілів та автобусів також зафіксоване зростання щодо листопада. Первинний ринок уживаних автобусів зріс на 35% - до 92 одиниць, а ринок легкових авто зріс на 2% - до 301 шт.

На думку асоціації, рекордна кількість обсягу продажів імпортних комерційних автомобілів із пробігом була досягнута у зв'язку з очікуванням нових змін у податкове законодавство України.

Як повідомляв УНІАН, продажі уживаних автомобілів у листопаді зросли майже в 4 рази, до 7,729 тис. штук.

В Україні ринок продажу вживаних автомобілів за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена у 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.