Через дизельний скандал суд покарав Porsche на десятки мільйонів євро

Інвестори вважають себе ошуканими через пізнє повідомлення про емісійний скандал. Porsche SE, великий акціонер компанії, збирається оскаржувати рішення.

Земельний суд у Штутгарті виніс вердикт щодо скарги інвестора, пов'язаної із дизельним скандалом VW, який контролює автовиробника Porsche.

За рішенням суду, автоконцерн надто пізно повідомив фінансовий ринок про наслідки "дизельгейту". Один із позивачів, пенсійний фонд одного з міст Великобританії, таким чином має отримати 3,2 мільйона євро від холдингу Porsche SE - одного з великих акціонерів VW. Ще одному інвесторові присудили 44 мільйони євро, передає DW.

Читайте такожPorsche остаточно відмовляється від дизельних двигунів

Це не єдині скарги інвесторів проти Porsche та Volkswagen. На думку позивачів, гальмування керівництва компанії щодо повідомлень ринку про ризики скандалу призвело до їхніх втрат через стрибки вартості акцій. Porsche відкидає ці претензії. Очікується, що автоконцерн оскаржуватиме виплату штрафних сум.

"Дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.