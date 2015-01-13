Поїзд «Інтерсіті+» Київ - Кривий Ріг за місяць перевіз понад 5 тисяч пасажирів

Згідно з повідомленням, у період із 1 по 12 січня середня заповнюваність цього поїзда у напрямку Кривого Рогу досягла 40%, а в напрямку Києва - 50%.

«Отримані показники та динаміка реалізації проїзних документів свідчать про те, що криворіжці та гості міста високо оцінили переваги швидкості й комфорту швидкісних поїздів «Інтерсіті+», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що новий поїзд курсує заданим маршрутом через день: із Києва - по парних числах, з Кривого Рогу - по непарних.

Зокрема, поїзд відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 17:29 і прибуває до Кривого Рогу о 22:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 08:01 і прибуватиме до столиці о 13:00.

Читайте також«Укрзалізниця» у грудні збільшила перевезення пасажирів у швидкісних поїздах на 38%Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, 12 грудня 2014 року запустило швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №740/739 за новим маршрутом Київ - Кривий Ріг. На даному маршруті швидкісна компанія задіяла електропоїзд вітчизняного виробництва Крюківського вагонобудівного заводу Екр-1.

Довідка УНІАН. Із травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У 2014 році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.