Прем'єр проїхався залізничним експресом з Києва до аеропорту "Бориспіль" (відео)

Гройсман анонсував початок роботи експресу на листопад.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 25, 2018

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проїхався у швидкісному потязі з Києва до аеропорту "Бориспіль".

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Про це він повідомив у Twitter. "Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль", – написав прем'єр.

"У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу", – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, нещодавно УЗ закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль". Вона називатиметься просто - Бориспіль-аеропорт.

Компанія продовжує будувати лінію між Києвом і аеропортом. Запуск руху, як анонсувалося в кінці літа, повинен відбутися вже цього року.