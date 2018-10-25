Над Ічнею повністю відкрили повітряний простір (відео)

В "Украерорусі" запевнили, що на операційний авіатрафік вибухи боєприпасів не вплинули і жодних затримок для повітряних суден не спричинили.

Над Ічнею Чернігівської області після ліквідації пожежі на військових складах повністю відкрили повітряний простір.

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Про це заявив заступник директора "Украероруху" - начальник "Украероцентру" Олександр Волков, повідомляє прес-служба держпідприємства.

"Сьогодні в 00:00 ми повністю відкрили повітряний простір від поверхні Землі до безкінечності в радіусі 30 кілометрів від епіцентру вибухів 9 жовтня на складах з боєприпасами в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області", - сказав Волков.

В "Украерорусі" запевнили, шо на операційний авіатрафік ця ситуація ніяк не вплинула та жодних затримок для повітряних суден не спричинила.

Заходи з безпеки триватимуть до повного розмінування ділянок, прилеглих до території арсеналу, де працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

За фактом вибухів на арсеналі відкрито два кримінальних провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі уряд виділив 100 мільйонів гривень.

24 жовтня було оголошено про повну ліквідацію пожежі на військових складах, відновлення руху залізничного, автомобільного транспорту.