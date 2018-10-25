"Нова Пошта" підвищила тарифи на основні послуги

Разом з тим доставка вантажів по місту та області залишається без змін.

Найбільша українська компанія експрес-доставки "Нова пошта" збільшила тарифи на основні послуги в середньому на 2-5 гривень, повідомляється у прес-релізі компанії.

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Згідно з повідомленням, з 25 жовтня "Нова Пошта" змінює кілька тарифів. Зокрема, на 5 гривень збільшується вартість відправки посилок з відділення у відділення вагою до 30 кілограмів, а також за адресою. На 0,5 гривні зростає доплата за 1 кілограм вантажів вагою понад 30 кілограмів при доставці по Україні.

Разом з тим доставка вантажів по місту і області залишається без змін.

"Ми підвищуємо тарифи лише на 2-5 гривень на основні послуги вперше з серпня 2017 року, тоді як ціни на паливо, від якого залежить багато чого в нашому бізнесі, зросли на 8 гривень за літр за той же період. Щоб зберегти і покращити якість доставки, ми змушені змінити тарифи", - цитує прес-служба директора "Нової Пошти" Олександра Бульбу.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку виділив "Новій пошті" на початку квітня цього року кредит на суму 9,5 мільйона євро строком на 7 років на будівництво сортувального терміналу в Хмельницькому. Інноваційний сортувальний термінал збудують до кінця 2018 року.

У планах компанії – запуск семи логістичних хабів по всій Україні. Вже відомо, що такі термінали з'являться у Львові та Харкові.

Довідка УНІАН. Компанія "Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів до будь-якої точки України. На даний момент компанія має близько 2,5 тисячі відділень.