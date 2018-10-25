Експрес до "Борисполя" запустять вже у листопаді - Гройсман

Прем'єр-міністр зазначив, що реалізувати проект вдалося дешевше, ніж планувалося спочатку (на початку 2018 року очікувана вартість була 600-700 мільйонів гривень).

Залізничний експрес, який має з'єднати вокзал "Київ-Пасажирський" з найбільшим міжнародним аеропортом України "Бориспіль", буде запущений в листопаді, а не 1 грудня, як планувалося раніше.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Twitter.

"Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому - проект, в травні - початок робіт, у жовтні - тестовий пуск рухомого складу. У листопаді початок роботи експреса", - написав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що реалізувати проект вдалося дешевше, ніж планувалося спочатку (на початку 2018 року очікувана вартість була 600-800 мільйонів гривень).

"Проект коштував близько 580 мільйонів гривень. Заощадили на закупівлях і ефективно використовували наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумно відомого "Повітряного експреса" в 2010 році становила 3,2 мільярда гривень. За планом, між терміналом аеропорту і платформою експресу буде крита галерея. Це зручно - дощ або сніг пасажирам не завадить", - підкреслив голова уряду.

Також, Гройсман повідомив, що ціна проїзду буде 80 гривень.

"Бориспіль" - найбільший аеропорт країни, і дістатися до нього тепер можна швидко, без пробок, всього за 35 хвилин і 80 гривень", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Кабмін підтримав розроблений "Укрзалізницею" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення "Бориспіль". Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин. Спочатку планували вкластися в 600-800 мільйонів гривень.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не лише істотно спростить дорогу до аеропорту з міста і до міста з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.

Останній раз з'єднати аеропорт "Бориспіль" з Києвом намагалися в 2011 році. Тоді Україна в 2011-2012 роках досягла угод з Ексімбанком Китаю про фінансування низки проектів. Згідно з умовами одного з них, для реалізації проекту "Повітряний експрес" Ексімбанк Китаю мав надати Україні кредит у розмірі 372 мільйони доларів. У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту "Повітряний експрес", яким керував на той момент голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 мільйонів доларів кредиту. Після цього в міністерстві проект у первісному вигляді назвали "безперспективним" і почали переговори про його переформатування.