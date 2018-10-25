Кросовер Tesla Model Y готовий до серійного виробництва - Маск

При цьому Маск підкреслив, що повномасштабне виробництво нового електромобіля почнеться не раніше 2020 року.

Голова компанії Tesla Ілон Маск схвалив фінальний прототип електричного кросовера Model Y, тим самим перевівши його з стадії проектування до стадії виробництва.

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Про це повідомив портал The Verge.

"Ми досягли істотного прогресу в Model Y", - наводить слова Маска портал.

Разом з тим голова Tesla зазначив, що повномасштабне виробництво нового електромобіля почнеться не раніше 2020 року. Хоча раніше Маск обіцяв показати новий зелений кросовер в березні наступного року.

Голова Tesla не розкрив подробиць щодо проекту Model Y, але одна з причин перенесення дати виробництва, на думку порталу, - це відсутність на сьогоднішній день необхідних виробничих площ.

На даний час автозавод у Фримонте (штат Каліфорнія) працює на межі своїх можливостей. Керівництво навіть було змушене початку цього року розгорнути поряд з основним корпусом величезний намет для того, щоб збільшити до намічених обсяги виробництва електромобіля Model 3.