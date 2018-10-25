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Шахов закликав "Укрзалізницю" боротись із корупцією, а не перефарбовувати вагони

15:02, 25 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Керівництво УЗ закликали не імітувати бурхливу діяльність, а зайнятися реальною роботою / фото УНІАН

"Наш край" закликає боротися з корупцією у компанії-монополісті та здійснити реформи, спрямовані на суттєве підвищення якості перевезень на залізниці, а не перефарбовувати вагони. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов.

За його словами, замість того щоб боротися з корупцією та повністю оновити парк пасажирських вагонів, керівництво "Укрзалізниці" хвалиться їхнім перефарбуванням.

"Укрзалізниця" має боротися з корупцією та здійснити реформи, спрямовані на суттєве підвищення якості перевезень. Нещодавно керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов у соцмережах похвалився "супердосягненням" держпідприємства із багатомільярдним бюджетом: перефарбуванням двох пасажирських вагонів. Усього цього року, за його словами, було відремонтовано "аж" 46 вагонів, а до кінця року заплановано ще 53", – наголосив Сергій Шахов.

З такими темпами, наголосив народний депутат, ремонт несправних вагонів займе 15 років, а повне оновлення рухомого складу залізниці – набагато більше.

"Якби чиновники ліквідували корупцію, через яку щорічно зникає щонайменше 15 мільярдів гривень, то за рік можна було б відремонтувати майже півтори тисячі вагонів. Але з темпами нинішнього керівництва, оновлений рухомий склад ми отримаємо років за 50", – зазначив Сергій Шахов.

Він закликав керівництво "Укрзалізниці" не вдаватися до імітації бурхливої діяльності, а зайнятися реальною роботою.

"Потрібно подолати головну проблему – тотальну багатомільярдну корупцію, яка роз’їдає підприємство та гальмує розвиток залізниці. Це єдина можливість оновити парк пасажирських вагонів за кілька років без додаткових вливань із бюджету країни", – підсумував Сергій Шахов.  

Нагадаємо, за словами Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, щороку втрати від корупційних дій на ПАТ "Українська залізниця" становлять від 10 до 15 мільярдів гривень.

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Теги: #Укрзалізниця вантажні вагони#вагони в Україні#Наш край