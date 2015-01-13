Кількість незаконних втручань в роботу залізниць через диверсії бойовиків потроїлася

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці" із посиланням на департамент безпеки руху відомства.

«Така кількість порушень є наслідком бойових дій і диверсій сепаратистів, спрямованих на руйнування транспортної інфраструктури та дестабілізацію ситуації в Україні», - наголошується в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, за вказаний період відомство зафіксувало 169 повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах, у рухомому складі та на інших об'єктах інфраструктури, причому було виявлено 65 таких пристроїв у рухомому складі та на об'єктах інфраструктури.

Також минулого року виявлений 101 випадок насильства щодо персоналу залізничного транспорту під час виконання ними службових обов'язків, тоді як у 2013 році було зафіксовано 12 таких випадків.

У повідомленні наголошується, що кількість крадіжок і пошкоджень елементів рухомого складу та інфраструктури, які призвели до перерви в русі поїздів більше ніж на 30 хвилин або відчеплення рухомого складу від поїздів на шляху прямування, зросла більше ніж в чотири рази - до 419 випадків. Почастішали також випадки підкладення сторонніх предметів на колію, що призвело до наїзду на них поїздів або перерви в русі більше ніж на 30 хвилин - 41 випадок проти 28 за 2013 рік.

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Сторонні особи 37 разів перекривали рух поїздів, тоді як у 2013 році був зафіксований 21 такий випадок.

У прес-службі нагадали, що внаслідок порушень водіями правил дорожнього руху на залізничних переїздах "Укрзалізниці" за 2014 рік сталося 68 випадків дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 19 осіб та 34 травмовано. «У жодному ДТП вина підрозділів "Укрзалізниці" не встановлена», - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

У 2013 році відомство зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,6 тис. грн.