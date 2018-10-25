У Києві запускають єдиний електронний квиток для оплати проїзду – поки що в тестовому режимі

У комунальному транспорті до листопада буде встановлено необхідне для цього обладнання.

У Київському муніципальному транспорті з 1 листопада вводять у тестовому режимі єдиний електронний квиток для оплати проїзду. Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

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«Ми перебуваємо на фінальному етапі запуску єдиного електронного квитка у громадському транспорті. З 1 листопада розпочинається тестування системи, за результатами якого буде вирішено питання про повномасшабний запуск. Наразі встановлено 1500 валідаторів у громадському транспорті», - сказав директор Департаменту Юрій Назаров.

Він запевнив, що до листопада у всьому комунальному транспорті буде встановлено необхідне обладнання.

«Кількість валідаторів в окремо взятому транспортному засобі різна і залежить від кількості «дверей», - додали в департаменті.

Подробиці запуску електронного квитка планується оприлюднити найближчими днями під час презентації нової системи оплати проїзду.

Водночас на сайті Київської міської держадміністрації оприлюднено розпорядження КМДА №1887 від 22 жовтня, відповідно до якого валідатори повинні бути встановлені на рухомому складі пасажирського транспорту перевізників будь-якої форми власності, що працюють в Києві.

Документ загалом затверджує порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, незалежно від форм власності.

Порядком визначено, що носієм е-квитка може бути: транспортна картка, банківська картка, соціальна (пільгова картка), QR-код, учнівський та студентський квитки, електронний портативний засіб з встановленим відповідним програмним додатком.

Також передбачені різні види електронного квитка: разовий, проїзний на певний період без обмеження кількості поїздок, проїзний на визначений період та визначену кількість поїздок; проїзний, що працює з моменту його купівлі; проїзний, що працює з моменту його активації тощо.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що протягом місяця столична влада презентує електронний квиток для проїзду в громадському транспорті.