Lexus став першим серійним автомобілем з камерою замість дзеркал (фото)

Замість дзеркал на передніх дверях встановлені компактні камери, що знижують шум і поліпшують оглядовість.

Першим серійним автомобілем, який можна купити без звичних дзеркал заднього виду, став новий Lexus ES. Автомобіль оснащений новою системою Digital Outer Mirrors, яка була анонсована Lexus у вересні.

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Замість дзеркал на передніх дверях встановлені компактні камери, що знижують шум і поліпшують оглядовість. Зображення з них виводиться на квадратні 5-дюймові екрани біля стійок лобового скла всередині салону, повідомляє maximum.fm з посиланням на motor1.

Крім японської марки аналогічне рішення підготувала Audi для електромобіля e-tron, а Mercedes-Benz використовує 15-дюймові екрани в салоні і камери зовні для тягача Actros. При цьому не у всіх країнах світу законодавство дозволяє заміну камерами звичайних дзеркал.