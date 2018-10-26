Samsung показав безрамковий смартфон з отвором для камери

Південнокорейський гігант зробив попередній анонс – показав зображення майбутньої новинки, але не розповів про неї майже нічого.

Компанія Samsung на прес-конференції в Китаї, де були представлені смартфони Galaxy A6s і Galaxy A9s, анонсувала ще одну дуже цікаву модель – Galaxy A8s.

Читайте такожApple і Samsung оштрафували на €15 мільйонів через уповільнення роботи смартфонів

Південнокорейський гігант зробив попередній анонс – показав зображення майбутньої новинки, але не розповів про неї майже нічого, пише ITC.ua.

Екран показаного на зображенні смартфона має дуже тонкі рамки, але при цьому позбавлений будь-яких вирізів. Представник Samsung, який в цей час знаходився на сцені, заявив про якусь інновацію, яка дебютує в Galaxy A8s.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT — Ice universe (@UniverseIce) 18 жовтня 2018 р.

За інформацією китайського інсайдера Ice Universe, такий дизайн, як на зображенні вище, стане новим трендом на ринку смартфонів в 2019 році.

З урахуванням всього вищесказаного є дуже висока ймовірність, що саме «дірявий» екран є заявленою для Samsung Galaxy A8s інновацією. І не можна виключати, що Galaxy A8s може стати першим носієм такого екрану, що в точності відповідає новій стратегії південнокорейського гіганта – впроваджувати інновації спочатку в смартфонах середнього цінового діапазону, а не у флагманських пристроях.

Нагадаємо, не так давно Samsung представила свій перший смартфон з потрійною основною камерою Galaxy A7 (2018), а також модель Samsung Galaxy A9 (2018), яка першою в світі отримала чотири камери на задній панелі.

Найімовірніше, у круглому вирізі розміститься не тільки камера, але і всі супутні датчики (динамік цілком можуть винести на грань), що дозволить зробити рамки ще тоншими. Питання в тому, наскільки великою буде дірка і як сприймуть таку інновацію користувачі.