Першу партію смартфонів Xiaomi Mi Mix 3 з безрамковим екраном розкупили за хвилину

Смартфон оснащений SoC Snapdragon 845 і дисплеєм діагоналлю 6,39 дюйма роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, який займає рекордні 93,4% площі лицьової панелі.

Компанія Xiaomi вчора представила свій новий флагманський смартфон Xiaomi Mi Mix 3, який виділяється в першу чергу безрамковий екраном з висувним механізмом.

Читайте такожSamsung показавши безрамковий смартфон з отвором для камери

Незабаром після закінчення заходу у Китаї в онлайн-магазині Xiaomi відкрилися попередні замовлення на новинку. І ось зараз стало відомо, що перша партія Xiaomi Mi Mix 3 була продана всього за одну хвилину, пише ITC.ua.

Як звичайно, при таких анонсах компанія не розкриває точний обсяг стартовій партії, але у Xiaomi він зазвичай вимірюється десятками тисяч.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащений SoC Snapdragon 845 і дисплеєм діагоналлю 6,39 дюйма роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, який займає рекордні 93,4% площі лицьової панелі. У конфігурацію також входить здвоєна селфі-камера роздільною здатністю 24 Мп і подвійна основна на 12 Мп. Фахівці DxOMark оцінили фото - і відеоможливості Xiaomi Mi Mix 3 на рівні камери Galaxy Note9.

Фактичні відвантаження стандартних версій Xiaomi Mi Mix 3, ціни на яких варіюються в межах від $475 до $575, почнуться 1 листопада.