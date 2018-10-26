"Укрпошта" погрожує закрити відділення та припинити доставку пенсій у селах

В "Укрпошті" вважають, що утримання відділень у селах з населенням менше ніж 2 тисячі осіб є економічно невигідним.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 1 січня 2019 року не здійснюватиме доставку пенсій населенню, якщо тариф на доставку не буде змінено.

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Про це заявив генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр".

"Ми підготували антикризовий план, який впровадимо з 1 листопада, якщо тариф не буде прийнятий. Це означає, що "Укрпошта" має оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не будемо доставляти пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частина адміністративного і виробничого персоналу", - заявив він.

За його словами, від вирішення цього питання залежатиме, скільки відділень залишиться у оператора - 11,5 тисячі як зараз, або 4,3 тисячі. За його словами, в середньому кожне відділення в селі щомісяця зазнає збитків майже на 3 тисячі гривень.

"Одна з головних причин збитковості - доставка пенсій за тарифами, нижчими від собівартості. На кожній доставці втрачаємо 19 гривень", - зазначив він.

Смілянський повідомив, що на сьогодні 45% українських пенсіонерів отримують пенсії через "Укрпошту". При цьому, тариф на доставку залишається незмінним з 2004 року, а актуалізація пенсійного тарифу не закладена в проект державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Укрпошта" отримала 203 мільйони гривень чистого збитку проти 158 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

При цьому "Укрпошта" оцінила збитки від послуги доставки пенсій в 1 мільярд гривень на рік.

Влітку президент України Петро Порошенко заявив, що виступає категорично проти скорочення "Укрпоштою" відділень у сільській місцевості, а також намірів припинити надання послуги з виплати пенсій через відділення оператора.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.