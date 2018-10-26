Ціна автогазу в Україні б'є рекорди - майже 17 гривень

На заправках OKKO в Києві автогаз подорожчав на 20 копійок за літр, до 16,99 грн.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 25-26 жовтня збільшили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 20-25 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на заправках OKKO в Києві автогаз подорожчав на 20 копійок за літр, до 16,99 грн. Також зростання ціни на LPG було зафіксовано на заправках «Народна» – на 25 копійок за літр, до 16,7 грн.

Таким чином, станом на 26 жовтня середня вартість зрідженого газу в Україні зросла до 16,23 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня середня вартість зрідженого газу в Україні підвищилася до 16,13 грн/л, досягнувши абсолютного цінового максимуму.

На деяких заправках вартість зрідженого газу досягла 16,8 грн за літр.

На думку експертів, причинами зростання вартості зрідженого газу на заправках є зростання міжнародних котирувань, а також дефіцит з імпортними поставками.

Раніше, у другій половині серпня 2017 року, в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі вирішення цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.