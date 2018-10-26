"Вертолітний майданчик Януковича" переданий громаді Києва - прокуратура

Майданчик переданий в управління КП "Центр організації дорожнього руху".

Конгресно-виставковий центр "Парковий" в центрі Києва, відомий як так званий "вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича", переданий в управління громаді столиці.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно переданий в управління громаді міста Києва", - заявила Максимець.

Сьогодні за участю представника столичної прокуратури Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), здійснена офіційна передача в управління КП "Центр організації дорожнього руху" конгрессно-виставкового центру "Парковий", розташованого на парковій дорозі у Печерському районі столиці.

Довідка УНІАН. КВЦ "Парковий" був запущений в експлуатацію в травні 2013 року. Центр займає площу 2 715 тис. кв. м. З них 930 кв. м - 14 машинні зали, здатні вмістити 400 шаф з мережевим обладнанням.

На другому поверсі будівлі, де розташований дата-центр, побудований вертолітний майданчик Януковича.

Будівництво почалося в жовтні 2010 року. Замовник будівництва - компанія "Амадеус Ко", генеральний підрядник - спільне українсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями "Основа-Солсіф".